Внаслідок обстрілів один український військовий поранений – штаб

Один український військовий зазнав поранення внаслідок обстрілів російських гібридних сил протягом дня 18 грудня, йдеться у вечірньому зведенні штабу Операції Об’єднаних сил.

Загалом, за даними штабу, бойовики сім разів порушували режим припинення вогню, чотири рази – зі зброї, забороненої Мінськими домовленостями.

«В районі населеного пункту Широкине противник задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого скинув постріл ВОГ-17. В напрямку Південного окупанти вели вогонь тричі, використовуючи міномети калібру 82 міліметри та стрілецьку зброю», – йдеться в повідомленні.

Обстріли із мінометів також фіксували біля Водяного та Троїцького, із гранатометів різних систем – поблизу Новозванівки.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли», – повідомляє командування ООС.

Незаконні збройні угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинувачують Збройні сили України в обстрілах окупованих територіях. Об’єктивних підтверджень цьому немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.