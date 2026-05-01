Журі Венеційської бієнале пішло у відставку на тлі участі Росії

Міжнародне журі майбутньої 61-ї Венеційської бієнале подало у відставку 30 квітня на тлі розбіжностей із рішенням організаторів дозволити Росії брати участь у заході цього року.

Рішення про відставку ухвалили через тиждень після того, як журі заявило, що не розглядатиме роботи художників із країн, щодо лідерів яких ведуться розслідування Міжнародного кримінального суду (МКС). Конкретні країни названі не були, але раніше МКС видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна і прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Після відставки журі Венеційська бієнале оголосила, що церемонія вручення призів, яка мала відбутися у день відкриття 9 травня, відбудеться 22 листопада, коли виставка закриється.

Організатори Венеційської бієнале заявили 4 березня, що дозволять Росії взяти участь у виставці цього року, яка триватиме з 9 травня по 22 листопада, – вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року.

Їхнє рішення викликало критику, зокрема з боку уряду прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні. 22 міністри культури держав ЄС і профільна урядовиця України, а також очільник МЗС Німеччини Йоган Вадефуль у спільній заяві наголосили, що участь Росії у Венеційській бієнале є неприйнятною за обставин, коли Москва продовжує свою «жорстоку, агресивну війну проти України».

Міністри закордонних справ і культури України Андрій Сибіга і Тетяна Бережна в спільній заяві закликали Венеційську бієнале не допустити Росію до участі в цьому мистецькому заході.

Україна також застосувала санкції проти п’ятьох культурних діячів Росії, «які виправдовують агресію і поширюють російську пропаганду на міжнародних заходах». В Офісі президента зазначили, що всі ці особи пов’язані з участю РФ у 61-й Венеційській бієнале.

Європейська комісія 23 квітня оголосила, що припиняє фінансування Венеційської бієнале у розмірі двох мільйонів євро через допуск Росії до участі у виставці сучасного мистецтва.

Венеційська бієнале – одна з найбільших міжнародних культурних виставок, що проходить раз на два роки й охоплює різні види мистецтва – архітектуру, кіно, музику, танець і театр.

Участь Росії у виставці цього року стане першою з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну понад чотири роки тому.