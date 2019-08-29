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29 Серпень 2019, Київ 16:19
Новини | Політика

Верховна Рада восьмого скликання ухвалила 987 законів і кодексів – Парубій

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій і його перший заступник Ірина Геращенко на засіданні парламенту під час ухвалення Виборчого кодексу. Київ, 11 липня 2019 року

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Верховна Рада восьмого скликання ухвалила 987 законів і кодексів, повідомив колишній голова парламенту, новообраний народний депутат від «Європейської солідарності» Андрій Парубій.

«За час роботи Верховної Ради України восьмого скликання було проведено 580 пленарних засідань, прийнято в цілому 2 734 акти, у тому числі 987 законів і кодексів», – сказав Парубій під час виступу з трибуни парламенту.

29 серпня народні депутати дев’ятого скликання склали присягу.

У свій перший робочий день парламентарі планували, зокрема, сформувати Кабінет міністрів, змінити голову Служби безпеки України та генерального прокурора. Із позачерговим посланням має виступити президент України Володимир Зеленський.

/**/ /**/ /**/ Верховна Рада України, 29 серпня 2019 року
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