Генштаб ЗСУ: для підтримки наступу війська РФ зосередили до 15 гелікоптерів на Луганщині

На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках для авіаційної підтримки наступальних дій війська РФ зосередили у Луганській області до п’ятнадцяти гелікоптерів. Про це повідомляє у фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

На Донецькому напрямку загарбники продовжують наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках, уточнюють у Генштабі.

Також на Лиманському напрямку російські війська вели наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі.

На Слов’янському напрямку російські військові здійснюють наступ на населений пункт Довгеньке, для цього розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

«З метою здійснення логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, агресор переміщує з території російської федерації озброєння та військову техніку», – йдеться у повідомленні.

У Генштабі інформують, що на Харківському напрямку російські війська зосередилися на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування ЗСУ. Війська РФ з артилерії обстрілюють населені пункти Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 травня Росія у війні проти України втратила 167 гелікоптерів.