Війська ОДКБ почнуть залишати Казахстан 13 січня – Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що війська очолюваної Росією Організації Договору про колективну безпеку почнуть залишати його країну 13 січня.

У заяві від 12 січня ОДКБ – альянсу, що складається з Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Вірменії та Таджикистану – додається також, що для виведення з Казахстану контингенту, що налічує біля 2 тисяч військових, знадобиться близько 10 днів.

Раніше сьогодні Токаєв взяв участь у засіданні оперативної групи з надзвичайних ситуацій міста Алмати та зустрівся з родичами та колегами загиблих під час насильства правоохоронців. Точна кількість людей, загиблих під час насильства, залишається невідомою.

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Солдати ОДКБ прибули до Казахстану минулого тижня після того, як керівництво багатої на нафту країни звернулося до блоку, очолюваного Росією, по військову допомогу через протести.

Заворушення розпочалися 4 січня з мирних протестів жителів віддаленого західного регіону Мангистау через різке підвищення цін на зріджений газ.

Мирні протести переросли в мітинги, на яких висувалися вже політичні вимоги, в тому числі і про усунення колишнього президента Назарбаєва від впливу на ухвалення усіх важливих рішень. Демонстранти скандували «Шал, кет!», що казахською означає «Старий, іди!».

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Згодом на вулицях зʼявилися погромники, які грабували та спалювали громадські будівлі та магазини в Алмати та інших містах. 12 січня казахстанські засоби інформації повідомили, що після того, як насильство вдалося зупинити, було затримано ще 1700 осіб, і загальна кількість затриманих унаслідок протестів і заворушень сягнула майже 10 тисяч.

Експерти з прав людини з Організації Об’єднаних Націй 11 січня закликали владу Казахстану припинити «необмежене застосування сили, в тому числі летальної смертельну, проти протестувальників».