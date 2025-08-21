Генштаб ЗСУ: на фронті за добу відбулося 167 боїв, третина – на Покровському напрямку

На фронті протягом минулої доби відбулося 167 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 61 авіаційного удару, скинувши при цьому 127 керованих бомб, також здійснив 5407 обстрілів, з них 123 – із реактивних систем залпового вогню.

Найбільше російських атак було на Покровському напрямку – тут відбулося 53 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Кучерів Яр, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Покровська, Білицького, Родинського, Мирнограда, Новопавлівки.

Також російські війська інтенсивно штурмують на Лиманському напрямку, де атакували 33 рази, намагаючись просунутися біля Карпівки, Рідкодуба, Колодязів, Мирного, Торського та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка.



На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 28 російських спроб прорвати оборонні рубежі.

Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках. На Гуляйпільському напрямку штурмових дій не проводив.

Водночас аналітичний проєкт DeepState пише, що противник просунувся поблизу Торського, Філії, Запорізького, Маліївки та Вільного Поля.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська посилюють тиск на півночі Донеччини – на Лиманському напрямку, але, за його словами, найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський.

Минулого тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Згодом у ЗСУ повідомили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».



