Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб ЗСУ: на фронті минулої доби було 188 боїв, майже 100 – на двох напрямках

Найбільше сили РФ атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 60 штурмових дій агресора
Найбільше сили РФ атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 60 штурмових дій агресора

На фронті протягом минулої доби відбулося 188 боєзіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, вчора противник завдав 81 авіаційний удар, скинув 182 керовані авіабомби, також здійснив 4373 обстріли, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5857 дронів-камікадзе.

Найбільше сили РФ атакували на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 60 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Шахове, Золотий Колодязь, Родинське, Звірове, Никанорівка, Червоний Лиман, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Дачне, Миролюбівка, Миколаївка, Філія та в напрямку Мирнограду.

Також інтенсивні атаки були на Новопавлівському напрямку – тут противник вчора здійснив 34 атаки.

На Лиманському напрямку сили РФ атакували 19 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Рідкодуб, Середнє, Карпівка, Новоселівка, Торське та в напрямку Дробишевого.

Противник продовжує свої атаки на Північно-Слобожанському, Південно-Слобожанському, Курському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За спостереженнями британської розвідки у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

На Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG