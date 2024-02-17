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Сили РФ за добу 15 разів атакували Херсонщину, поранені люди – влада

Наслідки обстрілів Херсонської області силами РФ, 3 лютого 2024року, фото ілюстративне
Наслідки обстрілів Херсонської області силами РФ, 3 лютого 2024року, фото ілюстративне

За минулу добу, 16 лютого, російські військові здійснили 15 обстрілів Херсонської області, зазначив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Ворог випустив 46 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків та БпЛА», – зазначив Прокудін.

За його словами, «через російську агресію двоє людей дістали поранення».

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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