Війська РФ готуються до наступу на Слов’янському і Лиманському напрямках – Генштаб ЗСУ

Російські військові готуються до наступу на Слов’янському і Лиманському напрямках, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні 21 травня.

«Триває підготовка підрозділів окупаційних військ для відновлення наступу на Слов’янському напрямку. Протягом дня ворог здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха і Довгеньке Харківської області… Противник продовжує підготовку до наступу на Лиманському напрямку. За підтримки авіації та артилерії вів штурмові дії в районах населених пунктів Липове, Василівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Микільське Волноваського району Донецької області», – йдеться в повідомленні.

На Донецькому напрямку загарбники, за даними Генштабу, намагаються прорвати оборону українських військ і вийти на адміністративні кордони Луганської області. «Завдавав вогневого ураження всім спектром озброєння, включно з авіацією, по позиціях підрозділів Сил оборони та цивільних об’єктах уздовж лінії зіткнення. Крім того, завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Врубівка Луганської області та Бахмут Донецької області», – йдеться у зведенні.

На Сіверському напрямку російські сили обстріляли населені пункти Семенівка, Блешня, Гірськ Чернігівської області, завдали ракетних ударів по об’єктах в Житомирській і Полтавській областях, додали у командуванні.

«На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання займаних рубежів. Щоб не допустити виходу наших військ на державний кордон завдавав авіаційних ударів й обстрілював з артилерії райони населених пунктів Чорноглазівка, Прудянка, Дементіївка і Тернова», – йдеться в повідомленні.