Двоє українських військових поранені на Донбасі вдень 23 листопада – штаб

Через бойові дії на Донбасі вдень 23 листопада поранені двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил станом на 18:00.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим тиші й обстріляли позиції українських військових у районах населених пунктів Кримське, Піски, Мар’їнка і Березове.

Бойовики традиційно на своїх ресурсах звинувачують в обстрілах українську сторону.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я з 29 серпня. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.