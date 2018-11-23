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23 Листопад 2018, Київ 21:36
Новини | Події

Двоє українських військових поранені на Донбасі вдень 23 листопада – штаб

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим тиші

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Через бойові дії на Донбасі вдень 23 листопада поранені двоє українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил станом на 18:00.

За повідомленням, підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим тиші й обстріляли позиції українських військових у районах населених пунктів Кримське, Піски, Мар’їнка і Березове.

Бойовики традиційно на своїх ресурсах звинувачують в обстрілах українську сторону.

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я з 29 серпня. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Що Росія робить з Донбасом?
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Що Росія робить з Донбасом?

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