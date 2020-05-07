Двоє військових поранені внаслідок обстрілів на Донбасі – штаб ООС

Двоє українських військових поранені 7 травня внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Так, проти оборонців населеного пункту Старогнатівка російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17. Один військовослужбовець отримав осколкове поранення. Також, по позиціях Об’єднаних сил, що неподалік Новотошківського, ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу було поранено одного українського захисника», – заявили військові.

У штабі ООС додали, що дії бойовиків «без відповіді не залишилися».

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове.

Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.