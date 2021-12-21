Військовий поранений через обстріл на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий поранений на Донбасі внаслідок обстрілу 21 грудня з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

«Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої тяжкості», – повідомили у пресцентрі.

За повідомленням, станом на 7:00 21 грудня зафіксований один обстріл: у напрямку Широкиного зі стрілецької зброї.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь і змусили противника припинити обстріли», – додали у штабі ООС.

Минулої доби, за даними пресцентру, зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої були поранені двоє військовослужбовців Об’єднаних сил. Стан здоров’я одного військовослужбовця – тяжкий, другого – середньої тяжкості.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.