Першу справу про зґвалтування під час війни направили в суд – Венедіктова

Прокуратура передала до суду першу справу про зґвалтування з боку російських військовослужбовців, повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

«За вбивство цивільного чоловіка і сексуальне насильство над його дружиною судитимуть Михайла Романова – військовослужбовця 239-го полку 90-ї гвардійської танкової Вітебсько-Новгородської дивізії збройних сил РФ», – написала Венедіктова у фейсбуці 30 травня.

За її словами, Київська обласна прокуратура і СБУ встановили, що в березні під час окупації Броварського району «нелюд увірвався до будинку в одному із сіл і застрелив його господаря. П’яний військовослужбовець разом із іншим окупантом, одразу ж після вбивства декілька разів зґвалтували його дружину. Вони погрожували жінці зброєю і насиллям навіть стосовно її дитини, яка була в цей час поруч».

Венедіктова висловила переконаність у тому, що згаданий російський військовий не уникне справедливого суду і відповідальності перед законом, «навіть попри те, що обвинувачений наразі не в наших руках».

«Якщо вам відома додаткова інформація про причетність цього військовослужбовця до інших воєнних злочинів – сповіщайте на наш єдиний доказовий хаб https://warcrimes.gov.ua/ або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75», – додала генпрокурорка.

Першу підозру російському військовому, який вбив цивільного та ґвалтував його дружину, українська прокуратура повідомила увечері 22 березня.

Цього місяця міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в Україні зареєстрували близько 20 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військами.

Кремль категорично відкидає будь-які звинувачення у злочинах проти цивільних, навіть попри те, що факти вбивств мирних жителів у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками і свідченнями очевидців.