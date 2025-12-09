Британський військовий загинув через нещасний випадок в Україні

Військовослужбовець збройних сил Великої Британії загинув вранці у вівторок, 9 грудня, внаслідок нещасного випадку в Україні, повідомило британське Міноборони.



«Він отримав поранення у результаті трагічної аварії під час

спостереження за випробуванням нової оборонної системи українськими військовими, що відбувалося далеко від лінії фронту», – йдеться у заяві.

У відомстві додали, що родину загиблого було повідомлено.

Деталі нещасного випадку не уточнюються.



Міністр оборони Джон Гілі сказав, що він «спустошений смертю» військового.