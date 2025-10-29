Зеленський запросив президента Аргентини відвідати Україну

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм та запросив його відвідати Київ.



«Тепла розмова з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм. Привітав Хавʼєра з перемогою його партії на парламентських виборах. Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і ми щиро бажаємо, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи», – написав він у телеграмі.

Зеленський також повідомив, що запросив президента Аргентини приїхати до України, щоб «продовжити наш діалог і обговорити всі ключові перспективи розвитку відносин між нашими країнами».

10 грудня 2023 року президент України Володимир Зеленський взяв участь в інавгурації президента Аргентини Хав’єра Мілея.

У грудні 2023 року, після інавгурації Мілея, Аргентина відмовилася приєднуватися до організації БРІКС, яка об’єднує Росію, Китай, Індію, Бразилію та Південно-Африканську республіку.