Влада Грузії оштрафувала голову ОБСЄ за «перекриття дороги» під час її візиту до Тбілісі

Міністерці закордонних справ Фінляндії та чинній голові ОБСЄ Еліні Валтонен виписали адміністративний протокол і штраф у Грузії – про це першими повідомили проурядові грузинські телеканали з посиланням на Міністерство внутрішніх справ, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

Урядовицю оштрафували за незаконне перекриття дороги в Тбілісі, штраф сягає 5 тисяч ларі, або близько 1,8 тисячі доларів.

Наразі невідомо, чи Валтонен отримала протокол і сплатила штраф, перш ніж поїхати з країни. Публічно вона наразі не коментувала новину.

Натомість вранці 16 жовтня голова ОБСЄ прокоментувала заяву Тбілісі щодо свого візиту, який мав місце 14 жовтня, публічно звернувшись до прем’єр-міністра Грузії Іраклія Кобахідзе в соцмережі X.

«Майбутнє Грузії належить вирішувати грузинському народу. Те ж стосується кожної держави-учасниці ОБСЄ. Щоб реалізувати це право, людям потрібна свобода слова та вільні й прозорі вибори з політичними альтернативами, з яких можна обирати», – написала вона.

Валтонен послалася на відповідні положення Заключного Гельсінського Акту. Вона запросила Кобахідзе до Фінляндії, щоб «зустрітися з вільною пресою та поспостерігати за будь-якою демонстрацією на його вибір».





Посадовиця також вибачилася, що мусила скасувати зустріч із головою грузинського уряду «через неспівпадіння графіків». Раніше в уряді Грузії стверджували, що це грузинська влада скасувала зустріч через присутність Валтонен на демонстрації в Тбілісі.

Еліна Валтонен прибула до Грузії 14 жовтня у рамках регіонального турне. Цього ж дня вона спочатку зустрілася з міністром закордонних справ Макою Бочорішвілі, якій висловила жаль з приводу затримання політичних опонентів «Грузинської мрії» та активістів, а пізніше побувала на мітингу в Тбілісі, на якому поговорила з учасниками протестів.

Валтонен також провела зустріч із представниками громадянського суспільства. Поміж іншого, вона опублікувала відео з проспекту Руставелі, висловившись на підтримку свободи слова та демократії в країні.



