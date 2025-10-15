Прем’єр Грузії скасував зустріч із головою ОБСЄ через її «участь у незаконному мітингу»

Грузинський уряд заявив про скасування раніше запланованої зустрічі грузинського прем’єр-міністра Іраклія Кобахідзе з головою ОБСЄ, головою Міністерства закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен. Про це йдеться в письмовій заяві Адміністрації уряду, передає проєкт Радіо Свобода «Ехо Кавказу».

«У зв’язку з учорашньою участю у незаконному мітингу та поширенням хибних заяв прем’єр-міністр скасував заплановану зустріч з міністром закордонних справ Фінляндії», – сказано в заяві.

В уряді не пояснили, чому акція на проспекті Руставелі, яка триває щодня з 28 листопада минулого року, вважається «незаконним мітингом».

Еліна Валтонен прибула до Грузії 14 жовтня у рамках регіонального турне. Цього ж дня вона спочатку зустрілася з міністром закордонних справ Макою Бочорішвілі, якій висловила жаль з приводу затримання політичних опонентів «Грузинської мрії» та активістів, а пізніше побувала на мітингу в Тбілісі, на якому поговорила з учасниками протестів. Валтонен також провела зустріч із представниками громадянського суспільства.

Опублікувавши відео з проспекту Руставелі, Валтонен написала в соцмережі X:

«Мирні демонстранти зібралися біля будівлі парламенту в Тбілісі, щоб висловити стурбованість репресивним курсом своєї країни. Вони мають повне право на демократію, свободу вираження поглядів та основні права людини. Ми тут, щоби підтримати їх».





Раніше правляча партія «Грузинська мрія» підготувала чергові правки, які обмежують проведення вуличних акцій. Згідно з новим законопроєктом, порушення встановлених правил проведення мітингів стане, зокрема, кримінальним і може спричинити до двох років позбавлення волі.

6 жовтня Іраклій Кобахідзе заявив, що протестувальники, які щодня перекривають проспект Руставелі біля парламенту, «отримають відповідь» від влади. Так влада відреагувала на мітинг опозиції, частина учасників якого 4 жовтня спробувала потрапити на територію президентського палацу.



