Американські ВМС повідомили про порятунок двох іранських моряків  у Оманській затоці

28 листопада Військово-морські сили Сполучених Штатів заявили, що врятували двох іранських моряків, які вісім днів дрейфували на борту рибальського судна в Оманській затоці.

Вантажне судно ВМС Charles Drew було відправлено на місце події 27 листопада з їжею, водою та медичним персоналом після того, як отримало сигнал про лихо, йдеться у заяві Центрального командування ВМС США.

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Двоє чоловіків наразі «в доброму здоров’ї та настрої» і були передані на борт судна берегової охорони Оману, яке доправить їх до столиці країни Маскату.

Іранська влада наразі не коментувала інцидент.

Іранська влада заявляла про намір відновити з 29 листопада у Відні переговори з представниками світових держав щодо угоди, пов’язаної з ядерною програмою Тегерана.

Наступник Трампа на посаді президента США Джо Байден пообіцяв відновити участь Вашингтона в угоді з Іраном, якщо іранська влада повернеться до повного дотримання домовленостей.