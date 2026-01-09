У Києві після атаки РФ відновили водопостачання, тепло частково відновлять сьогодні – Кулеба

Після російської масованої атаки у Києві повністю відновили водопостачання, заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.



Щодо відновлення теплопостачання, Кулеба заявив, що ситуація є складною. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

«Міська влада та комунальні служби ухвалили рішення спустити воду із систем опалення на час відновлювальних робіт. Це технічна процедура, яку необхідно зробити, щоб вода не замерзла в трубах. Щоб не виникли пошкодження внутрішніх мереж у будинках і квартирах, та для уникнення аварій та розривів труб під час відключень», – написав він у телеграмі.



За його прогнозами, у частині районів Києва тепло буде відновлено упродовж цієї доби, а в окремих районах, де пошкодження складніші, на відновлення потрібен додатковий час – це стосується близько половини житлових будинків столиці.



Медичні заклади Києва забезпечені теплом від мобільних котелень, додав міністр.

Читайте також: Нічна атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури Києва – мер

Вночі 9 січня війська РФ завдали масованого удару по Україні. За даними Повітряних сил ЗСУ, основною ціллю якого була Київщина. Мер Києва повідомив, що нічна атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Також Віталій Кличко звернувся до жителів столиці і закликав за можливості тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла.

За даними Міненерго, на ранок у Києві й Київській області знеструмлені понад 500 тисяч споживачів. У ДТЕК уточнюють, що в Києві без світла залишаються 417 000 родин – частина жителів Деснянського, Дніпровського, Дарницького та Голосіївського районів Києва. У місті запроваджені екстрені відключення світла.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що заслухала доповіді МВС, Міненерго, Мінрозвитку щодо наслідків нічного масованого обстрілу і негоди, і додала, що «цього разу ворог цілеспрямовано атакував районні котельні – це енергетичний терор і спроба перетворити зиму на зброю».

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що для атаки по Україні російські військові використали 36 ракет і 242 БпЛА (близько 150 із них – «Шахеди»). Зокрема, у ЗСУ підтвердили застосування силами РФ балістичної ракети середньої дальності з полігону Капустин Яр, Астраханської області РФ. При тому, що, як повідомили військові, 244 цілі знешкодила ППО, зафіксовано влучання 18 ракет і 16 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Міністерство оборони Росії вранці визнало, що застосувало для удару по Львівщині балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», назвавши це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Україна і її західні партнери заперечують, що такий удар був, заявляючи, що Росія таким чином намагається виправдати нові атаки і затягувати мирні переговори.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що у відповідь на удар Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН, засідання Ради Україна-НАТО, а також реагування в рамках ЄС, Ради Європи й ОБСЄ.



