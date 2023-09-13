Справа в тому, яка ціна, якщо Україна програє: Курт Волкер про вартість одного дня війни

Не треба думати про те, яка ціна одного дня війни, важливіше, яку ціну заплатять союзники та Україна, якщо остання зазнає поразки. Таку думку в інтерв’ю Радіо Свобода висловив Курт Волкер, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України у 2017– 2019 роках.

Відповідаючи на запитання, як довго Захід може підтримувати фінансово Україну у війні, дипломат сказав, що питання неправильне і справа не в коштах.

«Це питання, яке весь час ставлять у США і в західних столицях. І я продовжую говорити людям у США та інших країнах, що це неправильне запитання. Справа не в тому, скільки коштує день війни. Справа в тому, яка ціна, якщо Україна програє? Яку ціну заплатять українці? Яка ціна для наших союзників по НАТО, які нині і самі можуть зазнати нападу?», – сказав Волкер.

Американський дипломат вважає, що тоді партнерам України доведеться реагувати активніше, ніж це відбувається зараз. За його словами слід думати про «ширшу картину і стратегію» та дати Україні більше ресурсів для пришвидшення завершення війни.

«Яка ціна, якщо це спонукає Китай піти вперед і напасти на Тайвань, тому що вони думають, що у нас немає рішучості чи грошей? А це набагато дорожча пропозиція. Тож ми не повинні думати про те, знаєте, яка ціна кожного дня. Нам слід подумати про ширшу картину та стратегію, про те, що буде дорожчим і який результат нам потрібен, і як ми його досягнемо найефективніше. А найефективнішим, що можна зробити, було б швидко дати Україні стільки ресурсів, скільки ми можемо, тому що це прискорить завершення конфлікту», – вважає колишній урядовець.

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Раніше колишній міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що один день повномасштабної війни з Росією обходиться Україні в 100 мільйонів доларів.

Партнери України, зокрема, Сполучені Штати, регулярно надають їй військову та фінансову підтримку для протистояння повномасштабній російській агресії. Зокрема, минулого тижня міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні на 600 мільйонів доларів.