У російському Воронежі скасували парад 9 травня

Парад на 9 травня скасували у російському обласному центрі Воронежі через «терористичну загрозу в тилу», повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у своєму телеграм-каналі.

За його словами, в кожному муніципалітеті області відбудуться меморіальні заходи. Крім того, він закликав жителів брати участь в онлайн-акції «Безсмертний полк».

Уранці 4 травня Гусєв звітував про 12 збитих безпілотників над Воронезькою областю. У регіоні регулярно оголошують небезпеку через атаки БпЛА.

У кількох прикордонних регіонах Росії скасували паради 9 травня, зазначає проєкт Радіо Свобода Сєвєр.Реалії. Від проведення парадів відмовилися також у Чувашії та Саратовській області. У Ленінградській області, яка у 2026 році неодноразово зазнавала атак безпілотників, проведуть ходу «Безсмертного полку».

У Москві парад 9 травня відбудеться без військової техніки – вперше із 2007 року. У місті вимкнуть мобільний інтернет.



