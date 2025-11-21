Зеленський вшанував пам’ять загиблих під час Революції гідності

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у День гідності та свободи вшанували пам’ять українців, які загинули під час Революції гідності.

«Сьогодні День Гідності та Свободи – і це передусім для українців ушанування того, якою є ціна незалежності для України та скільки сил в основі реального суверенітету. Сьогодні ми згадуємо всіх, хто в різні часи виборював право для України бути вільною, незалежною, сильною державою і хто став для світу символом людської гідності та справедливості», – написав президент у телеграмі.

Він зазначив, що з таким сусідом, як Росія, захист власної гідності, свободи та незалежності – надзвичайно складне завдання, але без цього український народ не зберегти.



«Тому так важливо, що українці не здаються, захищають принципові речі й завдяки своїй силі змінюють перебіг історії, щоб Україна жила й розвивалася. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави як заради самого себе», – додав Зеленський.

21 листопада 2013 року кількасот людей вийшли на столичний майдан Незалежності, протестуючи проти рішення влади призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС – почався Євромайдан.

Через брутальні дії влади протест переріс у Революцію гідності, яка у свою чергу призвела до падіння влади Віктора Януковича та його втечі. У відповідь Росія почала агресію проти України, окупувавши й анексувавши Крим, розпочавши збройний конфлікт на Донбасі.

За даними прокуратури, всього під час Революції Гідності постраждали 2,5 тисячі людей, 107 її учасників загинули – більшість у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.

За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.







