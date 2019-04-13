Втрат за добу серед українських військових на Донбасі немає – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про шість обстрілів українських позиціх з боку сепаратистів станом на 18:00 13 квітня.

За даними штабу, такі інциденти зафіксовано поблизу Новотроїцького, Авдіївки, Павлополя та Пісків на Донеччині.

Загиблих, як повідомляється, серед українських військових немає.

Угруповання «ДНР» заявляє про 23 обстріли своїх позицій за минулу добу і смерть внаслідок них двох своїх комбатантів та поранення однієї цивільної жінки внаслідок обстрілу 13 квітня у селищі Олександрівка.

Натомість угруповання «ЛНР» говорить про 9 обстрілів своїх позицій протягом добии 13 квітня.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.