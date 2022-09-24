Вісім танків, літак і гелікоптер – Генштаб ЗСУ про втрати РФ за останню добу

У війні проти України за останню добу Росія втратила вісім танків, гелікоптер та літак, повідомив у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За повідомленням, за останню добу російські війська найбільших втрат зазнали знову на Краматорському та Донецькому напрямках.

За даними Генштабу, Росія від початку повномасштабного вторгнення загалом втратила:

військових ‒ близько 56 300 (+240 за останню добу)

танки ‒ 2262 (+8)

бойові броньовані машини ‒ 4807(+11)

артилерійські системи – 1361 (+6)

РСЗВ – 327 (+1)

засоби ППО ‒ 170

літаки – 255 (+1)

гелікоптери – 220 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 956(+6)

крилаті ракети ‒ 240

кораблі /катери ‒ 15

автомобільна техніка й автоцистерни – 3681 (+22)

спеціальна техніка ‒ 126

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.