Генштаб ЗСУ: за добу війни Росія втратила шість танків та 900 військових

За підрахунками українського Генштабу, від лютого 2022 року Москва втратила 11 316 танків
За підрахунками українського Генштабу, від лютого 2022 року Москва втратила 11 316 танків

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 1 142 730 своїх військових, зокрема, 900 – за останню добу, такі дані навів український Генштаб 1 листопада.

У штабі також інформують про російські втрати в техніці:

  • 11 316 танків (+6 за добу)
  • 23 521 бойових броньованих машин (+2)
  • 34 137 артилерійських систем (+9)
  • 1 534 реактивних систем залпового вогню (+1)
  • 1 235 засоби протиповітряної оборони (+2)
  • 428 літаків
  • 346 гелікоптерів
  • 76704 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+349)
  • 3 917 крилатих ракет (+37)
  • 28 кораблів і катерів
  • 1 підводний човен
  • 66 169 автомобілів і автоцистерн (+58)
  • 3 987 одиниць спеціальної техніки (+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.


