Генштаб ЗСУ: за добу війни Росія втратила шість танків та 900 військових

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 1 142 730 своїх військових, зокрема, 900 – за останню добу, такі дані навів український Генштаб 1 листопада.

У штабі також інформують про російські втрати в техніці:

11 316 танків (+6 за добу)

23 521 бойових броньованих машин (+2)

34 137 артилерійських систем (+9)

1 534 реактивних систем залпового вогню (+1)

1 235 засоби протиповітряної оборони (+2)

428 літаків

346 гелікоптерів

76704 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+349)

3 917 крилатих ракет (+37)

28 кораблів і катерів

1 підводний човен

66 169 автомобілів і автоцистерн (+58)

3 987 одиниць спеціальної техніки (+1)

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.



