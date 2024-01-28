Генштаб ЗСУ: за майже два роки Росія втратила понад 382 тисячі військових

Росія за час повномасштабної війни проти України втратила близько 382 110 своїх військових, за останню добу – 740 осіб, повідомили вранці 28 січня в Генеральному штабі Збройних сил України.

В українському Генштабі також назвали втрати Росії у техніці:

танки ‒ 6280 (9 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 11671(+19)

артилерійські системи – 9097 (+12)

РСЗВ – 972

засоби ППО ‒ 660

літаки – 331

гелікоптери – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4)

крилаті ракети ‒ 1845

кораблі /катери ‒ 23

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 12103 (+31)

спеціальна техніка ‒ 1436 (+3).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

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У Білому домі 12 грудня 2023 року заявили, що російські військові продовжують зазнавати великих втрат у війні, та, попри це, вони мають намір продовжувати наступальні операції. Як свідчать розвіддані США, оприлюднені 12 грудня, від моменту початку наступу в жовтні російська армія втратила понад 13 тисяч військових уздовж лінії Авдіївка-Новопавлівка і понад 220 бойових машин, що еквівалентно шістьом маневреним батальйонам лише у техніці.

Водночас агентство Reuters із посиланням на джерело, знайоме з розвідданими, 12 грудня повідомило, що, згідно з розсекреченим звітом розвідки США, повномасштабна війна проти Україні коштувала Росії 315 тисяч убитих і поранених військових, або майже 90 відсотків особового складу, який вона мала на момент початку вторгнення.

За повідомленням, втрати Москви в особовому складі й бронетехніці відкинули модернізацію російського війська на 18 років назад.