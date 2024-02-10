Росія за добу втратила майже 1000 солдатів та понад 20 артсистем – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 394270 своїх військових, 980 – за минулу добу, повідомив вранці 10 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

Українська сторона також оприлюднила дані про втрати російської техніки за добу. За цими даними, Москва втратила:

танків – 6394 (+9 одиниць за минулу добу)

бойових броньованих машин – 11942 (+21)

артилерійських систем – 9459 (+24)

РСЗВ – 981

засобів ППО – 666

літаків – 332

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26)

крилатих ракет – 1881

кораблів/катерів – 24

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 12579(+28)

спеціальної техніки –1512 (+3)

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Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».