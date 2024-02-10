Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Росія за добу втратила майже 1000 солдатів та понад 20 артсистем – Генштаб ЗСУ

Загалом за майже два роки Росія втратила близько 394270 своїх військових, зазначають у Генштабі ЗСУ
Загалом за майже два роки Росія втратила близько 394270 своїх військових, зазначають у Генштабі ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 394270 своїх військових, 980 – за минулу добу, повідомив вранці 10 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

Українська сторона також оприлюднила дані про втрати російської техніки за добу. За цими даними, Москва втратила:

  • танків – 6394 (+9 одиниць за минулу добу)
  • бойових броньованих машин – 11942 (+21)
  • артилерійських систем – 9459 (+24)
  • РСЗВ – 981
  • засобів ППО – 666
  • літаків – 332
  • гелікоптерів – 325
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7235 (+26)
  • крилатих ракет – 1881
  • кораблів/катерів – 24
  • підводних човнів – 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12579(+28)
  • спеціальної техніки –1512 (+3)

Читайте також Кірбі: через відсутність допомоги США і брак боєприпасів ризик є не лише для фронту, а й для всієї України

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

Форум

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG