Втрати Росії у війні проти України сягнули 85 тисяч військових – Генштаб

Російські війська втратили близько 85 тисяч людей особового складу у ході повномасштабної війни проти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 листопада.

За даними командування, за попередню добу Росія втратила 400 військових, а також:

3 танки (загалом 2895)

5 бойових броньованих машин (5827)

12 артилерійських систем (1882)

2 реактивних систем залпового вогню (395)

15 автомобілів і автоцистерн (4393)

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках», – уточнює штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.