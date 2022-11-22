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Втрати Росії у війні проти України сягнули 85 тисяч військових – Генштаб

Знищена російська БМД-2 поблизу аеродрому «Чорнобаївка», що неподалік від Херсону, 15 листопада 2022 року

Російські війська втратили близько 85 тисяч людей особового складу у ході повномасштабної війни проти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 21 листопада.

За даними командування, за попередню добу Росія втратила 400 військових, а також:

  • 3 танки (загалом 2895)
  • 5 бойових броньованих машин (5827)
  • 12 артилерійських систем (1882)
  • 2 реактивних систем залпового вогню (395)
  • 15 автомобілів і автоцистерн (4393)

«Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямках», – уточнює штаб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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