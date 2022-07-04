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Втрати російської армії в Україні перевищили 36 тисяч військових – дані Генштабу ЗСУ

За даними штабу, за попередню добу були ліквідовані близько 230 російських військових

Російські війська втратили понад 36 тисяч людей у ході агресії проти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на ранок 4 липня.

За даними штабу, за попередню добу були ліквідовані близько 230 російських військових, відтак загальні втрати Росії сягнули 36 200 осіб.

«Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках», – йдеться в зведенні.

Командування наводить також дані про втрати російської техніки:

  • 1 589 танків (+5)
  • 3 754 бойових броньованих машин (+10)
  • 804 артилерійські системи (+3)
  • 246 реактивних систем залпового вогню
  • 105 засобів протиповітряної оборони
  • 217 літаків
  • 187 гелікоптерів
  • 658 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)
  • 144 крилаті ракети
  • 15 кораблів /катерів
  • 2 629 автомобілів та автоцистерн (+11)
  • 65 одиниць спеціальної техніки (+1)

Дані щодо втрат російських військ уточнюються, зазначає Генштаб.

9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.

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Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.

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