Втрати російської армії в Україні перевищили 36 тисяч військових – дані Генштабу ЗСУ

Російські війська втратили понад 36 тисяч людей у ході агресії проти України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на ранок 4 липня.
За даними штабу, за попередню добу були ліквідовані близько 230 російських військових, відтак загальні втрати Росії сягнули 36 200 осіб.
«Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Донецькому напрямках», – йдеться в зведенні.
Командування наводить також дані про втрати російської техніки:
- 1 589 танків (+5)
- 3 754 бойових броньованих машин (+10)
- 804 артилерійські системи (+3)
- 246 реактивних систем залпового вогню
- 105 засобів протиповітряної оборони
- 217 літаків
- 187 гелікоптерів
- 658 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+4)
- 144 крилаті ракети
- 15 кораблів /катерів
- 2 629 автомобілів та автоцистерн (+11)
- 65 одиниць спеціальної техніки (+1)
Дані щодо втрат російських військ уточнюються, зазначає Генштаб.
9 червня видання The Guardian із посиланням на джерело у високопоставлених колах повідомило, що російська армія з початку масштабного вторгнення в Україну могла втратити близько 20 тисяч військових.
Читайте також: Білоруське суспільство підтримує Україну – Зеленський про заяви Лукашенка
Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень.
Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ