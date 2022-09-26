Втрати російської армії перевищили 57 тисяч – дані Генштабу ЗСУ

Російська армія втратила 57 200 військових від початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 26 вересня.

За даними штабу, втрати Росії за попередню добу склали близько 500 людей особового складу.

Командування також наводить оновлені дані щодо втрат російської техніки:

2290 танків (+15 за останню добу)

4857 бойових броньованих машин (+25)

1369 артилерійських систем (+1)

330 реактивних систем залпового вогню (+2)

172 засоби протиповітряної оборони (+1)

260 літаків (+1)

224 гелікоптери (+4)

970 безпілотників (+4)

241 крилата ракета

15 кораблів

3711 автомобілів та автоцистерн (+10)

131 одиниця спеціальної техніки (+1)

«Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються», – йдеться в зведенні.

21 вересня Росія вперше за останні шість місяців назвала свої втрати у війні проти України. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що втрати російської армії у війні в Україні становлять 5937 загиблих.

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За даними Пентагону на 9 серпня, від початку повномасштабної війни в Україні загинули чи зазнали поранення 70-80 тисяч російських військовослужбовців.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 5 вересня заявив, що втрати російської армії під час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 25 тисяч осіб убитими.

Перевірити дані про втрати в умовах бойових дій неможливо.