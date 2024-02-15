Росія втратила за добу 950 військових і 54 артсистеми – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила 399 090 своїх військових, 950 – протягом останньої доби, повідомив вранці 15 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки за добу:

танків ‒ 6442 (+9 одиниць за минулу добу)

бойових броньованих машин ‒ 12090 (+47)

артилерійських систем – 9620 (+54)

РСЗВ – 984

засоби ППО ‒ 671

літаків – 332

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7404 (+33)

крилаті ракети ‒ 1882

кораблі /катери ‒ 25 (+1)

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 12691 (+29)

спеціальна техніка ‒ 1524 (+1)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».