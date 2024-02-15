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Росія втратила за добу 950 військових і 54 артсистеми – Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу, від 24 лютого 2022 року Росія втратила 6442 танки
За даними Генштабу, від 24 лютого 2022 року Росія втратила 6442 танки

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила 399 090 своїх військових, 950 – протягом останньої доби, повідомив вранці 15 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

Генштаб також оновив дані про втрати російської техніки за добу:

  • танків ‒ 6442 (+9 одиниць за минулу добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 12090 (+47)
  • артилерійських систем – 9620 (+54)
  • РСЗВ – 984
  • засоби ППО ‒ 671
  • літаків – 332
  • гелікоптерів – 325
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7404 (+33)
  • крилаті ракети ‒ 1882
  • кораблі /катери ‒ 25 (+1)
  • підводні човни - 1
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12691 (+29)
  • спеціальна техніка ‒ 1524 (+1)

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».

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