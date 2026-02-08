На виборах у Японії перемагають прихильники прем’єрки Санае Такаїті

На парламентських виборах у Японії переконливу перемогу здобувають прихильники прем’єр-міністерки Санае Такаїті. Такими є дані опитувань на виходах із виборчих дільниць, опубліковані після завершення голосування японською громадською телерадіокомпанією NHK.

Згідно із прогнозами на підставі екзитполів, Ліберально-демократична партія прем’єрки Такаїті отримає від 274 до 328 місць у нижній палаті парламенту, яка складається з 465 депутатів. Для більшості необхідно 233 місця. Попередні офіційні підсумки виборів очікуються найближчим часом.

Аналітики передбачали перемогу Ліберально-демократичної партії, наголошуючи на високих показниках схвалення діяльності Такаїті, яка очолила уряд у жовтні минулого року, ставши першою жінкою на чолі уряду Японії.

64-річна Санае Такаїті прийшла до влади на тлі невдач владної коаліції, яка втратила на той момент більшість в обох палатах парламенту. Вона оголосила дострокові вибори.

Голосування пройшло в складних погодних умовах – більшу частину Японії накрили сильні снігопади. Явка виборців була трохи нижчою, ніж на попередніх виборах у 2024 році. Парламентські вибори в Японії вперше за 36 років відбулися взимку.

Такаїті дотримується правих поглядів, її порівнюють із колишньою британською прем’єркою Марґарет Тетчер, яку називали «залізною леді». Вона особливо популярна серед молодих виборців – у тому числі завдяки своїм успіхам у комунікації в соціальних мережах. На підтримку Такаїті виступив президент США Дональд Трамп, який назвав її «сильним, впливовим та мудрим лідером». Увагу привернули висловлювання Такаїті про те, що Японія в разі нападу Китаю на Тайвань може надати Тайбею військову допомогу. Пекін різко відреагував на ці слова, проте Такаїті не відмовилася від своєї позиції.