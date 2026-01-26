Китай повертає з Токіо панд – на тлі погіршення відносин із Японією

Тисячі людей 25 січня прийшли до зоопарку Токіо, щоб попрощатися з пандами Сяо та Лей, які 27 січня вирушать до Китаю. Вперше за пів століття у Японії не залишиться жодної гігантської панди.

За даними уряду Японії, за право побачити панд у неділю боролися близько 108 тисяч людей, хоча зарезервованих слотів було 4400. Багато відвідувачів зоопарку Уено не могли стримати сліз, повідомляє BBC.

Перша пара гігантських панд прибула до Японії з Китаю в 1972 році на знак нормалізації дипломатичних відносин.

Лей-Лей та її брат Сяо-Сяо народилися у панди Шин-Шин та її партнера Рі-Рі в червні 2021 року. Батьків повернули до Китаю 2024 року. Ще чотири панди, які перебували в парку Adventure World у Сірахамі, були відправлені до КНР у червні 2025 року.

Усі гігантські панди у світі є власністю Китаю. У зоопарках вони перебувають в оренді. Пекін використовує панд як інструмент публічної дипломатії (пандадипломатія), передаючи їх іншим країнам на знак дружби та відкликаючи в разі погіршення відносин.

Відносини між Пекіном і Токіо різко загострилися в листопаді 2025 року після заяв японської прем’єр-міністерки Санае Такаїчі, що криза навколо Тайваню дозволить Японії реалізувати право на самооборону.

Пекін вважає висловлювання очільниці уряду втручанням у внутрішні справи і рекомендує своїм громадянам утриматися від поїздок до Японії, провів великі військові навчання поблизу берегів Тайваню та заборонив експорт товарів подвійного призначення.