Цукор, ліки, м’ячі, квитки до аквапарку – в КВУ розповіли про «подарунки» виборцям

Комітет виборців України повідомив про масову роздачу громадянам товарів та послуг від імені потенційних кандидатів у народні депутати в низці одномандатних округів.

Як йдеться в повідомленні КВУ, такі випадки мали місце в Луганській, Одеській, Полтавській, Житомирській областях.

«Як правило роздача товарів здійснювалася від імені благоднійних фондів, пов’язаних із народними депутатами. Така активність проводилася й раніше, однак із початком виборів вона суттєво активізувалася», – йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, серед «подарунків» виборцям були пакети з цукром, ліками, організовані спортивні змагання і роздача на них квитків до аквапарку, відкриття інклюзивного спортмайданчика «за кошти державної субвенції» тощо. Здебільшого заходи, як повідомляється, відбувалися під патронатом народних депутатів чи їхніх фондів.

«Попри те, що такі дії юридично не є підкупом виборців, оскільки політики, від імені яких роздаються товари чи послуги, не є офіційно зареєстрованими кандидатами в народні депутати, КВУ вказує на недоброчесність подібної діяльності і закликає потенційних кандидатів відмовитися від фінансового стимулювання виборців в будь-яких формах», – вказали в КВУ.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.