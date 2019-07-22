На окрузі у Львові, до якого мав претензії Вакарчук, перемагає висуванка від «Голосу»

Кандидатка від партії «Голос» Святослава Вакарчука перемагає на 118-му одномандатному виборчому окрузі у Львові. За даними підрахунку понад 99% голосів виборців, оприлюдненими на сайті Центральної виборчої комісії, Галина Васильченко набирає 31,51% голосів виборців, у той час, як її головний конкурент, депутат попереднього скликання Богдан Дубневич – 30,12%.
Різниця між кандидатами складає понад тисячу голосів.
Дубневич визнав поразку, у фейсбуці він написав, що тепер «шанс із наведення порядку на окрузі» випав його конкурентові.
Напередодні, згідно з екзит-полом, переможцем на окрузі називали кандидата від партії «Голос» Галину Васильченко, але зранку 22 липня, за даними ЦВК, лідирував самовисуванець, депутат попереднього скликання Богдан Дубневич.
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Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук 22 липня на брифінгу звинуватив членів ОВК в тому, що вони вдалися до порушень щодо кандидатки від його політичної сили. Також, за його словами, ОВК оголосила про перерву до 11 ранку 23 липня.
У комісії звинувачення заперечили.
«Це надуманий конфлікт. Нас здивувала позиція Святослава Вакарчука, який на брифінгу назвав комісію корумпованою, що ми відстоюємо певного кандидата, хоча у нас немає представників від кандидатів серед членів. Нас звинуватили у зволіканні з підрахунком голосів. Представники партії «Голос» уночі, з 21 на 22 липня, і 22 липня намагались провокувати членів ОВК, перешкоджали проведенню підрахунку голосів. Члени ОВК обурені такими діями і наклепом, бо ми не затримували підрахунок і не припиняли роботу. До ОВК входить 139 дільничних комісій і на 9 ранку ми мали 89% опрацьованих протоколів», – заявив член Окружної виборчої комісії №118 Андрій Лозинський.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
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