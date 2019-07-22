На окрузі у Львові, до якого мав претензії Вакарчук, перемагає висуванка від «Голосу»

Кандидатка від партії «Голос» Святослава Вакарчука перемагає на 118-му одномандатному виборчому окрузі у Львові. За даними підрахунку понад 99% голосів виборців, оприлюдненими на сайті Центральної виборчої комісії, Галина Васильченко набирає 31,51% голосів виборців, у той час, як її головний конкурент, депутат попереднього скликання Богдан Дубневич – 30,12%.

Різниця між кандидатами складає понад тисячу голосів.

Дубневич визнав поразку, у фейсбуці він написав, що тепер «шанс із наведення порядку на окрузі» випав його конкурентові.

Напередодні, згідно з екзит-полом, переможцем на окрузі називали кандидата від партії «Голос» Галину Васильченко, але зранку 22 липня, за даними ЦВК, лідирував самовисуванець, депутат попереднього скликання Богдан Дубневич.

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Лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук 22 липня на брифінгу звинуватив членів ОВК в тому, що вони вдалися до порушень щодо кандидатки від його політичної сили. Також, за його словами, ОВК оголосила про перерву до 11 ранку 23 липня.

У комісії звинувачення заперечили.

«Це надуманий конфлікт. Нас здивувала позиція Святослава Вакарчука, який на брифінгу назвав комісію корумпованою, що ми відстоюємо певного кандидата, хоча у нас немає представників від кандидатів серед членів. Нас звинуватили у зволіканні з підрахунком голосів. Представники партії «Голос» уночі, з 21 на 22 липня, і 22 липня намагались провокувати членів ОВК, перешкоджали проведенню підрахунку голосів. Члени ОВК обурені такими діями і наклепом, бо ми не затримували підрахунок і не припиняли роботу. До ОВК входить 139 дільничних комісій і на 9 ранку ми мали 89% опрацьованих протоколів», – заявив член Окружної виборчої комісії №118 Андрій Лозинський.