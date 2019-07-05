Рекордна конкуренція мажоритарників: понад півтори сотні кандидатів від Львівщини на 12 місць у Раді

Передвиборча кампанія у Львові та області вирізняється великою кількістю кандидатів, їхньою активністю, а також невпізнаваністю. Більшості з 167 претендентів на крісла у парламенті люди не знають. Тим часом експерти не прогнозують, хто може потрапити у Верховну Раду по мажоритарному округу, і кажуть, що результат голосування буде дуже неочікуваний.

Обличчями кандидатів-мажоритарників і партійних лідерів рясніє Львів і Львівська область. Окремі особи намагаються привабити увагу людей фразами чи гаслами, іноді невдалими і смішними. Зображення кандидатів зустрічаються на львівських базарах, парканах, балконах, деревах.

Ця передвиборча кампанія вирізняється тим, що кандидати-мажоритарники дуже активні на округах: спілкуються з людьми на вулицях, у двориках, на ринках, роздають свою політичну рекламу, організовують зустрічі, концерти, відвідують недільні богослужіння, покращують благоустрій району. Тобто хочуть, щоб виборець їх запам’ятав. Більшість кандидатів не хизуються своєю партійною приналежністю, щоб не викликати негативної реакції у виборців. Ті, хто на минулих виборах був обраний як представник політичної сили, цього разу балотуються як самовисуванці.

Гіперактивні претенденти на депутатські мандати, які розпочали кампанію давніше, вже навіть викликають роздратування серед виборців, зазначають у Громадянській мережі «Опора» у Львові.

Багато людей вперше в політиці

«Більшість кандидатів почала кампанію тиждень тому. Висока конкурентність спричинила те, що кандидати не відсиджуються вдома. Це є проблема низької впізнаваності, бо багато людей уперше в політиці і пересічний виборець об’єктивно не знає людину з вигляду, тому йдуть у народ і спілкуються. Через продовження тренду на нові обличчя з часу президентської кампанії, багато кандидатів зрозуміли, що це непросто гарне гасло, а може бути використано, як можливість реалізувати свої політичні чи бізнес амбіції. Тренд на нові обличчя виявився у тому, що бачимо у списках кандидатів різношерсту публіку, тобто різний зріз суспільства. Струс політичного ландшафту, який відбувся під час президентських виборів, спровокував подальшу реакцію під час парламентської кампанії», – говорить представник ГМ «Опора» Тарас Радь.

Якщо в Україні загалом зменшилось число кандидатів-мажоритарників на округах, то у Львівській області – навпаки. За 12 місць у парламенті змагається 167 осіб.

Лідером за чисельністю кандидатів став 122 виборчий округ. Тут 22 кандидати-мажоритарники, а це Яворівський район і містечко Жовква. Поступається йому 121 округ Дрогобицького району, де 21 претендент на мандат депутата.

Велика кількість учасників і висока конкурентність між кандидатами, за оцінками фахівців ГМ «Опора», позитивна тенденція.

Середній вік кандидатів у парламентарі від Львівської області 43 роки. Наймолодшому претендентові – 24 роки, найстаршому – 70. Зі 167 кандидатів-мажоритарників 26 жінок і 141 чоловік. За оцінками «Опори», жінки не долучились активно у цю виборчу кампанію.

Конкуренція і вигадливі форми політичної боротьби

Більшість кандидатів-мажоритарників є представниками дрібного та середнього бізнесу. Понад 20 % з них – менеджери і управлінці приватних структур, близько 10 % – керівники громадських і політичних організацій. Близько 9% – тимчасово безробітні. У списках кандидатів-мажоритарників 13 чинних народних депутатів, 10 з яких мандат отримали у 2014 році.

З’явились абсолютно нові гравці

«Доволі цікава виборча кампанія. З’явились абсолютно нові гравці. Попри те, що є частина старих політиків і депутатів. У кампанії 2014 року важливу роль і функцію відігравали комбати і ті , хто був пов’язаний із АТО. У цьому році менше військових. Попри те є самовисуванцями пересічні люди, які хочуть себе пропіарити, але є люди, які йдуть задля боротьби за справедливість, як батько хлопчика, який помер у лікарні.

Є округи, де лише 7 кандидатів. Це пов’язано з тим, що там сильний чинний депутат, наприклад округ Ярослава Дубневича. Мало партій та самовисуванців захотіли з ним конкурувати, оцінюючи реально свої шанси.

Кандидат Володимир Гірняк намагається на цьому окрузі пояснити виборцям, що фінансування, допомога округу, який впродовж років пропонує Дубневич, не є його особистий вклад, а кошти держави.

Є кандидат від партії «Голос» і два від приватних підприємств «Голос» і «Ґолос»

Ще одна ознака цих виборів – технічні кандидати. Їхня роль допомагати лідеру або, навпаки, відтягувати на себе голоси конкурентів.

«Є кандидат від партії «Голос» і два від приватних підприємств «Голос» і «Ґолос». Проблема буде в тому що в бюлетені буде зазначена ця інформація. Зрозуміло, що це спрацює негативно проти кандидата від партії», – наголосила Радіо Свобода Ольга Стрелюк, керівник проєктів ГМ «Опора».

Неможливість робити прогнози

Якщо у попередні виборчі кампанії експерти і політологи прогнозували на 80% результати голосування, то на цих дострокових виборах не беруться називати імена переможців. Бо конкуренція на округах жорстка.

На сьогодні виборці на Львівщині ще не визначились зі своїм вибором.

Радіо Свобода запитало львів'ян чи впливає на них активність кандидатів і передвиборча благодійність?:

– Сама на свій розсуд обиратиму, нікого не слухаю. Може на когось і впливає. Вони показуху роблять, думають за свої крісла, а не людей.

– Як допомагають, то впливає на вибір. Якщо буде облаштування території, то це вплине на мій вибір. Люди завжди дивляться, як лавочку поставлять, то голосують. Сквери, майданчики – все це впливає на оцінку.

Спостерігачі фіксують таку «благодійність» і вказують на порушення.

Кандидати вигадують різні способи щодо підкупу виборців

«Кандидати вигадують різні способи щодо підкупу виборців, щоб напряму не порушувати закон, але щоб привертати увагу виборців благодійністю. Мажоритарники цим займаються на місцях – подарунки, організація концертів, призи на конкурсах. У селі буденні і прагматичні очікування людей від депутата. Коли депутат-мажоритарник, якого називають ефективним, але це сумнівно, з точки зору ефективності, бо він підмінює інститут держави собою. Бо дороги має робити державне підприємство чи школу будувати місцеві органи влади. А ми бачимо, що ці кошти приходять на місця з бюджету, але з доброї волі депутата. Це форма феодалізму і ми свідомо підтримуємо слабкий інститут, щоб хтось мав можливість на цьому здобувати політичний капітал і не лише. Фактично, ми свідомо підтримуємо таку слабкість і ефективний депутат на цьому фоні виглядає супер героєм», – каже Тарас Радь.

Загалом, спостерігачі від ГМ «Опора» фіксують стандартні порушення ведення виборчої кампанії – порушення правил агітації, розміщення зовнішньої реклами без вихідних даних, фінансування не з виборчого фонду.

При такій активності мажоритарників поки прогнозують відносно невелику явку виборців. Окрім розпалу літа, активність виборців може стримати і те, що висуваються не ті, на кого вони сподівалися.

За інформацією «Опори» кандидатів-мажоритарників узгоджували у Києві,часто не враховуючи думку місцевих політичних осередків. І не зрозуміло, кажуть експерти, за якими критеріями і принципами ухвалювали рішення у центральних партійних офісах.