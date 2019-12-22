Поліція отримала 45 повідомлень про порушення на виборах в ОТГ

Правоохоронці отримали 45 повідомлень про порушення на виборах в об’єднаних територіальних громадах, повідомила Національна поліція України.

Здебільшого вони стосувалися можливої незаконної агітації та фальсифікації документів. Водночас у Полтавській області відкрили провадження за статтею 158-1 Кримінального кодексу України (незаконне використання виборчого бюлетеня).

22 грудня в 86 об’єднаних територіальних громадах у 21 області завершилися перші вибори. Ще в 33 ОТГ відбулися додаткові вибори.