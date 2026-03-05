Через вибух танкера біля берегів Кувейту стався витік нафти – британський моніторинг

Внаслідок вибуху на танкері біля берегів Кувейту в Перській затоці стався витік нафти, повідомляє 5 березня британський Координаційний центр морських торговельних перевезень (UKMTO).

За його даними, інцидент стався ввечері 4 березня за 30 морських миль (55,5 кілометрів) на південний схід від кувейтського порту Мубарак-ель-Кабір. У Міністерстві внутрішніх справ Кувейту уточнили, що інцидент стався поза межами територіальних вод країни, щонайменше за 60 кілометрів від порту.

Під яким прапором ходить танкер і чию нафту він перевозив, не уточнюється.

Ймовірно, танкер був атакований іранськими силами. Капітан танкера, який стоїть на якорі, повідомив UKMTO, що бачив і чув сильний вибух біля лівого борту, а також невелике судно, яке згодом залишило район.

Корпус вартових ісламської революції заявив, що атакував американський танкер у північній частині Перської затоки. Неясно, чи йдеться про один і той же танкер.





Це не перша атака на танкери після початку військової операції Сполучених Штатів та Ізраїлю проти Ірану. UKMTO повідомляв про атаки на судна біля узбережжя Омана та ОАЕ.

Напередодні повідомлялося, що на тлі бойових дій у регіоні страхові компанії різко підвищили тарифи для суден, що проходять через Ормузьку протоку, ключовий морський коридор між Перською затокою та Індійським океаном. Вартість страхування зросла приблизно у 12 разів, повідомляє Financial Times із посиланням на страхових брокерів.

Зростання тарифів триває, попри заяву президента США Дональда Трампа про готовність військово-морського флоту США супроводжувати нафтові танкери через протоку, а також надавати судам страхування та гарантії на вигідних умовах. Наразі рух суден через Ормузьку протоку майже припинився.

США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.