Вибух у ТЦК в Одесі: здетонував предмет в особистих речах загиблого

Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував вибух, який стався в Пересипському районному ТЦК в Одесі 21 листопада.

«За попередніми даними, під час спілкування військовослужбовців РТЦК та СП з громадянином, який перебував у приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, що знаходився в його особистих речах. На жаль, унаслідок детонації громадянин загинув на місці події», – йдеться в повідомленні.

Крім того, військовий ТЦК зазнав поранень. Йому надали домедичну допомогу та госпіталізували. Стан постраждалого уточнюється.

Центр додає, що на місці події працюють слідчо-оперативні групи поліції, Служби безпеки України та представники ДСНС. Обставини інциденту та походження вибухонебезпечного предмета встановлюються.





21 листопада поліція повідомила про вибух в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Одеси.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Наприклад, у квітні минулого року Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України попереджали, що Росія проводить чергову інформаційну операцію проти України під назвою «Ухилянт», щоб зірвати мобілізацію, чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку і називають себе «ухилянтами».



