В Одесі стався вибух у ТЦК, загинула людина – поліція

В Одесі 21 листопада стався вибух в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

«Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна – поранена. На місці працюють екстрені служби. Обставини події встановлюються», – вказано в повідомленні правоохоронців.

Додаткові деталі в поліції пообіцяли надати згодом.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ. Наприклад, у квітні минулого року Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України попереджали, що Росія проводить чергову інформаційну операцію проти України під назвою «Ухилянт», щоб зірвати мобілізацію, чоловіки знімають себе на відео за кордоном на відпочинку і називають себе «ухилянтами».