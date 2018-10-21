На Донбасі за минулу добу поранено двох українських військових – штаб

За минулу добу, 20 жовтня, в зоні операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі поранено двох українських військових. Про це на брифінгу 21 жовтня розповів представник Міністерства оборони Максим Праута.

«На жаль, за добу на лінії зіткнення двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. В даний час їм надається необхідна допомога у військових мобільних госпіталях», – сказав Праута.

Він додав, що за добу зафіксували 17 обстрілів противника. Там, де вогонь був найактивнішим, українська сторона відкривала вогонь дев'ять разів.

Представники угрупування «ДРН» вранці 21 жовтня заявили про 23 обстріли зі сторони позицій ВСУ, «ЛНР» про обстріли минулої доби зведених даних не наводить.

​Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.