ДСНС: в Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, на більшості території України зберігається високий рівень пожежної небезпеки.

«21 липня у південних, східних, центральних, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Хмельницькій, Київській та Житомирській областях надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», – мовиться у повідомленні.

Як повідомили у Гідрометцентрі, у більшості західних та центральних областей сьогодні очікуються дощі. На сході та півдні України переважно без опадів.

У Києві вдень 21 липня до 29 градусів тепла, опадів не прогнозують