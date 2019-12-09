Прокуратура АРК не проситиме відправити в СІЗО «єдинороса» з Севастополя

Прокуратура АР Крим не буде просити суд у Херсоні про арешт члена партії «Єдина Росія» з анексованого Севастополя Ігоря Кучерявого.

У прокуратурі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії пояснили, що будуть клопотати про домашній арешт для Кучерявого через те, що йому інкримінують злочин середньої тяжкості.

10 грудня в Херсонському міському суді відбудеться засідання з обрання запобіжного заходу для Кучерявого, який зараз перебуває на материковій частині України.

6 грудня представники СБУ і прокуратури АРК повідомили Кучерявому про підозру за статтею 110 «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

Про затримання члена партії «Єдина Росія» Ігоря Кучерявого співробітниками СБУ на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною, на пункті пропуску «Каланчак» стало відомо 3 грудня. На наступний день в СБУ повідомили, що чоловік прямував на материкову Україну за українським паспортом.

5 грудня в СБУ повідомили, що процесуального затримання Кучерявого не було. Після бесіди його відпустили. Херсонський міський суд у цей же день заарештував вилучене майно Кучерявого.

Ігор Кучерявий є секретарем первинного відділення партії «Єдина Росія», входить до складу політради регіонального відділення партії «Єдина Росія» в анексованому Севастополі.