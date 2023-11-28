Рада ЄС надасть додаткові кошти на навчання українських військових

Рада ЄС ухвалила рішення про виділення додаткових коштів на навчання українських військовий у рамках тренувальної місії Євросоюзу, йдеться на офіційному сайті відомства.

Відомо, що підтримка надаватиметься через Європейський фонд миру (EPF). Фінансування зросте на 194 млн євро до загальної суми 255 млн євро.

«Мета сьогоднішнього рішення – продовжити підтримувати розбудову спроможностей Збройних сил України місією EUMAM, ґрунтуючись на потребах України та беручи до уваги зростаючі масштаби і складність програми навчання», – йдеться в повідомленні Ради Європи.

«Щойно держави-члени домовилися про збільшення додаткового фінансування підтримки навчальної місії для України, яка є однією з найуспішніших місій, яку ми здійснили. Це близько на 200 мільйонів євро більше з урахуванням зростаючого масштабу та складності навчальних заходів цієї місії, яка вже навчила 34 тисяч солдатів до цього часу. Це найбільший навчальний «провайдер» для України», – розповів високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Крім того, Боррель назвав військову допомогу Україні від ЄС «важливим внеском в обороноспроможність країни, але ми повинні робити більше і швидше».

З серпня 2023 року українська сторона попросила розширити місію не лише на військовослужбовців, але й на окремі підрозділи Нацгвардії, Нацполіції, ДПСУ та Служби безпеки України.

8 листопада Єврокомісія рекомендувала почати переговори з Україною про вступ до ЄС. Президентка комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% рекомендацій, які дав ЄС, надаючи статус кандидата в червні 2022 року.

Як повідомив в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода. LIVE») заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, Україна планує офіційно розпочати переговори про вступ до ЄС на початку 2024 року. За його словами, всі критерії для початку переговорів українська сторона виконає до середини грудня 2023 року, коли буде засідання Європейської Ради, «щоб отримати абсолютне чисте політичне рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС».