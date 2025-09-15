У Єврокомісії підтвердили, що готують нову стратегію щодо видачі віз громадянам РФ

У Європейській комісії підтвердили, що готують нову стратегію щодо видачі віз громадянам Росії.



«У 2022 році угоду про спрощення візового режиму з Росією ми призупинили. Крім того, з 2022 року ми також прийняли чіткі рекомендації, щоб допомогти державам-членам не надавати пріоритетні візи росіянам та підкреслити важливість безпеки та прикордонного контролю», – сказав під час брифінгу речник Маркус Ламмерт.

За його словами, Єврокомісія стежить за виконанням своїх рекомендацій, а щодо візової стратегії, то її представлять наприкінці цього року.

«Нова візова стратегія справді готується, а щодо подальших дій, вам просто потрібно слідкувати за оновленнями», – додав Ламмерт.

У Єврокомісії не змогли надати даних щодо кількості віз, виданих росіянам цього року. Проте, за даними Ламмерта, у 2023 року країни ЄС видали росіянам близько 517 тисяч віз, а у 2024 році – 541 тисячу, тоді як у 2019 році країни ЄС видали понад 4 мільйони віз.

Днями видання Politico з посиланням на представника Єврокомісії повідомило, що ЄС готується ввести суворіші обмеження на видачу віз росіянам і громадянам інших ворожих держав. Відповідні рекомендації для країн блоку мають оприлюднити наприкінці року.

ЄС скасував угоду про спрощення візового режиму з Росією у 2022 році після того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.Це зробило процес отримання візи дорожчим і складнішим для росіян. Але візи залишаються відповідальністю окремих країн-членів, а національна політика дуже різниться.



