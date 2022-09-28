Є запит, щоби прискоритися з 8-м пакетом санкцій – віцепрезидентка Єврокомісії

Віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода в Брюсселі розповіла, що може увійти до восьмого пакету санкцій.

«Ми розглядаємо заходи в енергетичному секторі, в інших секторах торгівлі. Тому можуть бути нові санкції щодо імпорту продукції, нові організації та особи можуть бути додані до списку санкцій. Я також оцінюю, чи не варто нам діяти у сфері російської пропаганди, яка все ще заповнює наш медіапростір, незважаючи на рішення, які ми вже ухвалили в минулому щодо Russia Today, Sputnik та кількох інших телевізійних каналів. Тому ми працюємо над усіма цими темами», — сказала Юрова.

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Консультації Єврокомісії з послами ЄС щодо восьмого пакету наразі тривають. Водночас термінів, коли Єврокомісія зможе офіційно запропонувати новий пакет, тим самим презентувавши його, Юрова назвати не змогла. Вона відзначила, що, перш ніж це зробити, слід заручитися підтримкою з боку всіх 27-ми держав-членів ЄС. І цю попередню перевірку Єврокоміся теж проводить.

«Частина роботи над пакетом санкцій полягає у виявленні підтримки в державах-членах, аби у нас була безумовна єдність, коли справа стосується цього пакету. Тому потрібен деякий час. Але ми усвідомлюємо, що з тими факторами ескалації, про які ви також згадали (псевдореферендуми на окупованих територіях, оголошення мобілізації в Росії, ядерні погрози – ред.), є сильний запит на те, щоби ми прискорилися», — сказала Юрова.

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Євросоюз 20 липня затвердив черговий, сьомий, пакет санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну. Обмеження стосуються заборони експорту золота та ювелірних виробів із нього з Росії та блокування європейських активів «Сбербанку». Президент України Володимир Зеленський 12 вересня закликав ЄС до восьмого пакету санкцій.

Євросоюз також обіцяв нові санкції проти Росії через псевдореферендуми на окупованих територіях України.