Україна запроваджує заборону на експорт добрив – Мінагрополітики

Кабінет міністрів України запроваджує заборону на експорт добрив з України, повідомив міністр аграрної політики Роман Лещенко.

«У зв’язку з воєнним станом для збереження рівноваги на внутрішньому ринку значущих мінеральних добрив уряд запроваджує нульову квоту для їх експорту. Тобто, фактичну заборону на вивезення добрив з України. Це стосується азотних, фосфорних, калійних та складних добрив», – написав Лещенко на своїй сторінці у фейсбуці 12 березня.

Він наголосив, що заборона має «вимушений та тимчасовий характер» і застосовується «до відновлення рівноваги певних товарів на внутрішньому ринку і забезпечення посівної кампанії, що є надзвичайно важливим, щоб не допустити продовольчої кризи в Україні та світі».

6 березня Україна призупинила експорт м’яса, жита, вівса, гречки, цукру, проса та харчової солі, ввівши нульові квоти на експорт, що підлягає ліцензуванню в 2022 році.

Також Україна розширила перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Міністерство економіки, на п’ять позицій: ліцензуванню підлягає експорт пшениці, кукурудзи, м’яса птиці, курячих яєць та олії.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив рішення про обмеження експорту низки соціально-важливих товарів та сировини, з якої вони виробляються.