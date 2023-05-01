Під Бахмутом загинули двоє канадських бійців Інтернаціонального легіону

Двоє канадських бійців, 27-річний Кайл Портер і 21-річний Коул Зеленко, загинули під час бойових дій поблизу українського міста Бахмут, повідомляє канадський телеканал CBC News.

Обоє загиблих служили в Інтернаціональному легіоні, прикріпленому до 92-ї механізованої бригади.

Портер спілкувався з CBC News за кілька днів до своєї смерті. «Перший раз це була м’ясорубка, і я не очікую, що цього разу буде краще», – так написав він про свій досвід біля Бахмута.

Їхній командир, боєць Іноземного легіону з позивним «Дантист», розповів, що 26 квітня близько 18:00 двоє канадців перебували в складі підрозділу, який мав завдання утримувати важливий шлях постачання до Бахмута. Командир сказав, що цей підрозділ зазнав інтенсивного артилерійського вогню з боку російських військ. За його словами, Портер, Зеленко та ще щонайменше троє українських військових шукали укриття в укріпленому бункері, але бункер зазнав прямого влучання, всі загинули.

«Вони обоє дуже пишалися тим, що робили. Ми були як сімʼя. Я ніби втратив своїх братів», – сказав командир.

Кайл Портер і Коул Зеленко раніше служили в збройних силах Канади, але залишили свою армію перед тим, як записатися воювати в Україні.

За неофіційними підрахунками CBC News, Портер і Зеленко стали четвертим і п’ятим канадцями, які загинули у війні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.