Коронавірус: на Закарпатті до 5 квітня продовжили обмеження на пасажирські перевезення

У Закарпатській області до 5 квітня продовжили обмеження на пасажирські перевезення, повідомила пресслужба Закарпатської обласної державної адміністрації. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Продовжити до 5 квітня 2021 року обмеження, введені рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС від 23 березня 2021 року № 7 щодо здійснення на території області регулярних і нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним і залізничним транспортом», – йдеться в повідомленні ОДА у фейсбуці, оприлюдненому ввечері 30 березня.

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, за останню добу на Закарпатті виявили 370 нових випадків COVID-19.

Закарпатська область, за даними МОЗ, входить до «червоної» зони епідемічної небезпеки.

За даними «Укрзалізниці», Закарпаття – одна з чотирьох областей, куди до 6 квітня включно обмежений продаж квитків, а також висадка і посадка пасажирів.