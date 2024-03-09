В Офісі президента кажуть, що процедура призначення Залужного послом у Британії «вже запущена»

Процедура призначення колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного послом у Британії вже запущена, розповів заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

«Зараз розпочалися процедури щодо оформлення необхідних документів, пов’язаних із призначенням Залужного на посаду посла у Британії. Надійшло відповідне подання міністра закордонних справ з такою пропозицією. Воно було підтримано та погоджено президентом України», – сказав представник ОП.

За словами Сибіги, «після погодження кандидатури Залужного на посаду мають відбутися ще певні процедури».

«І після цього, формальним фіналом цієї історії є указ президента про призначення послом відповідної кандидатури, що з’явиться після отримання агреману від британської сторони», – додав він.

Президент Зеленський відправив Валерія Залужного у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ 8 лютого. На посаді головнокомандувача його змінив Олександр Сирський. 7 березня колишнього головнокомандувача призначили послом України у Великій Британії. Про відставку Шаптали з посади начальника Генштабу оголосили 9 лютого.